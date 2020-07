Il Governo prolunga lo stato di emergenza. La conferma di Conte: «Fino al 31 dicembre» (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, l'emergenza non è ancora finita e lo stato di emergenza continuerà Fino a fine anno. Il premier Giuseppe Conte dovrebbe infatti prorogare lo stato... Leggi su leggo

Giuseppe Conte ha annunciato la proroga dello stato di emergenza in Italia. Il Primo Ministro ha fornito nuove indicazioni nel corso della cerimonia generale di innalzamento delle 78 paratoie del Mose ...

Coronavirus: Conte vuole prolungare lo 'stato di emergenza'

ROMA - Lo scorso 31 gennaio, il Governo aveva proclamato questa particolare eccezionalità fino al 31 luglio a causa del Coronavirus. Sembra che il provvedimento resterà in vigore fino a fine anno.

