Il governo potrebbe prorogare lo stato di emergenza fino a fine anno. Insorgono le opposizioni (Di venerdì 10 luglio 2020) Lo stato di emergenza potrebbe essere prolungato oltre il termine del 31 luglio stabilito a fine marzo. "Ragionevolmente, ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio". ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine del test di sollevamento delle paratoie del Mose. "Lo stato di emergenza serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione", ha confermato "È una decisione collegiale che prenderemo in Consiglio dei ministri e non voglio anticipare una valutazione, ma faccio una riflessione anticipatoria. Lo stato di ... Leggi su agi

GiovanniToti : Solidali con sindaci e cittadini della Valle Stura che hanno protestato stamani. Come istituzioni siamo al loro fia… - MicheleTheboss : @Scarlet5910 @valdom70 @fattoquotidiano Tempo perso, che libri o manuali potrebbe mai leggere? 'Gara di rutti'? 'Il… - gaejimmy : RT @Agenzia_Italia: Il governo potrebbe prorogare lo #statodiemergenza fino a fine anno. Insorgono le opposizioni - Agenzia_Italia : Il governo potrebbe prorogare lo #statodiemergenza fino a fine anno. Insorgono le opposizioni - Andrea_V_73 : @lauranaka @finanza_online @carloalberto @gusbaratta @albertobisin @Miti_Vigliero @EugenioCardi @pelias01… -

Ultime Notizie dalla rete : governo potrebbe Il governo potrebbe prorogare lo stato di emergenza fino a fine anno. Insorgono le opposizioni AGI - Agenzia Giornalistica Italia Economia tedesca potrebbe tornare a livelli pre-crisi a inizio 2022 - Scholz

BERLINO (Reuters) - L’economia tedesca potrebbe tornare ai livelli pre-coronavirus all’inizio del 2022 o forse anche prima, secondo quanto annunciato dal ministro delle Finanze Scholz all’emittente te ...

Autostrade, ultimatum del governo: «Subito una proposta accettabile o la revoca sarà inevitabile». E la Procura avvia un’inchiesta sulle code

La rinuncia a tutti i ricorsi sarebbe una delle condizioni che il governo avrebbe messo sul tavolo della trattativa, assieme a un deciso calo delle tariffe Roma - Ancora tre giorni: se entro domenica ...

BERLINO (Reuters) - L’economia tedesca potrebbe tornare ai livelli pre-coronavirus all’inizio del 2022 o forse anche prima, secondo quanto annunciato dal ministro delle Finanze Scholz all’emittente te ...La rinuncia a tutti i ricorsi sarebbe una delle condizioni che il governo avrebbe messo sul tavolo della trattativa, assieme a un deciso calo delle tariffe Roma - Ancora tre giorni: se entro domenica ...