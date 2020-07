“Il Giovane Montalbano, L’uomo che andava appresso ai funerali”: anticipazioni (Di venerdì 10 luglio 2020) Giunti alla fine della prima fortunata stagione di Il Giovane Montalbano, non finiscono le avventure del commissario sulla Rai. Anche lunedì 13 luglio si rinnova l’appuntamento con l’episodio che apre la seconda stagione. La puntata andrà in onda, come di consueto su Rai, alle 21.25, e si intitola L’Uomo Che andava appresso Ai Funerali. Il commissario, interpretato da Michele Riondino, sarà alle prese con un nuovo omicidio, ma anche con nuove conoscenze. La squadra di nuovo a lavoro Dopo un’intera stagione, la squadra di cui il Giovane commissario fa parte è ormai divenuta una compagine compatta e affronta con grande coesione il nuovo caso. Salvo e i suoi si ritrovano ad indagare sulla morte di Pasqualino Cutufà, un uomo che ... Leggi su thesocialpost

DiMarzio : #Milan, preso Lukas #Bjorklund: chi è il giovane in arrivo dal Malmo - MediasetTgcom24 : Milano, fermato per furti il giovane che col Suv travolse e uccise vigile #Miilano - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi L'#8luglio 1918 il giovane Hemingway ferito in trincea. Volontario della Croce Rossa, si racconta in… - FinallySisa : RT @Maria44519738: Non andartene non lasciare l’eclisse di te nella mia stanza Mi trovo qui a qst età ke sai, né giovane né vecchio, attend… - Claudio25463850 : RT @MarcoSanavia1: Il giovane cameriere del mio hotel di Budapest è di Salerno. Si è trasferito in Ungheria con i genitori che hanno trovat… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Giovane Johnny Depp su Amber Heard: «Drogato sì, violento mai. La carnefice è lei» Corriere della Sera