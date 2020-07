Il Giornale - Szoboszlai primo obiettivo del Milan: in corsa anche Napoli e due big (Di venerdì 10 luglio 2020) Dominik Szoboszlai, giocatore del Salisburgo che ha una clausola da 24 milioni di euro, è il primo obiettivo del nuovo Milan di Rangnick per il centrocampo. Leggi su tuttonapoli

RaffyMilan4 : RT @MilanNewsit: Il Giornale - Milan, Szoboszlai obiettivo numero uno per il centrocampo: ha una clausola da 24 mln - MilanNewsit : Il Giornale - Milan, Szoboszlai obiettivo numero uno per il centrocampo: ha una clausola da 24 mln - Federic05540493 : @speedyacm Sai nulla sulla notizia di un giornale austriaco che dice che Rangnick vorrebbe portare al Milan Szobosz… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornale Szoboszlai

Milan News

Su Szoboszlai, però, c’è il forte interesse anche di molti altri club, sia in Europa che in Italia, dove però Lazio e Napoli fanno sul serio. La notizia riportata su altri giornali del Milan, che lo ...Si profila una settimana di fuoco per il Milan targato Pioli. In ordine i rossoneri dovranno vedersela contro Lazio, Juve e Napoli. Una montagna da scalare per restare in corsa per un posto in Europa ...