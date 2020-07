Il frullato antiossidante alle ciliegie e mirtilli rossi (Di venerdì 10 luglio 2020) Il frullato antiossidante alle ciliegie e mirtilli rossi. Cosa c’è di meglio che dissetarsi facendo al contempo un bel pieno di vitamine e sali minerali? Ebbene, se vuoi fare questa esperienza prova con noi il delizioso frullato ai mirtilli rossi e ciliegie che ti illustriamo qui di seguito. È una miniera di qualità benefiche e poi è buonissimo e bellissimo da vedere, il che non guasta. Si tratta di una bevanda ideale per i caldi pomeriggi estivi, con poche calorie e davvero soddisfacente sia in termini di gusto che di sostanza. Dei due ingredienti che la compongono, sia i mirtilli che le ciliegie apportano nutrienti essenziali al benessere ... Leggi su pianetadonne.blog

