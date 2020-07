Il duro sfogo di Fiorella Mannoia: “Noi fermi mentre i politici fanno selfie appiccicati…” (Di venerdì 10 luglio 2020) Fiorella Mannoia contro i politici Nel nuovo numero del magazine Vanity Fair Italia è contenuta una lunga lettera aperta scritta di pugno da Fiorella Mannoia. Quest’ultima ha parlato della situazione economica del nostro Paese dopo l’emergenza sanitaria per il Covid-19. La professionista ha detto di provare tanta rabbia perché ha voglia di tornare a lavorare per sé stessa e tutte quelle famiglie che collaborano con lei, ma purtroppo non lo può fare. Nello stesso tempo la nota cantante non riesce a digerire che i politici italiani realizzano dei selfie tutti vicini mentre il mondo dello spettacolo non può ripartire perché è difficile mantenere le distanze fisiche. La nota cantante stanca delle ... Leggi su kontrokultura

