Il Drive In Cinema Paolo Ferrari ha riportato il grande cinema ad Ostia (Di venerdì 10 luglio 2020) Ostia, il nuovo “Drive In cinema Paolo Ferrari” ha aperto la stagione ieri sera con il film di Checco Zalone “Tolo Tolo”. “Un luogo magico – l’ha definito l’assessore alla cultura e sport del X Municipio Silvana Denicolò – che riconcilia con il cinema i tanti appassionati, rimasti senza film negli ultimi mesi e conferma che, con gli spettacoli all’aperto, soprattutto d’estate, i fruitori di cultura si sentono più sicuri. E’ straordinario che in così breve tempo si sia realizzata un’iniziativa destinata a durare e crescere nel tempo”. Gustarsi la visione di un buon film, al fresco, comodamente seduti nella propria auto sotto un cielo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

