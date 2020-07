Il costo della pandemia: 3800 miliardi di dollari di mancati consumi, persi 147 milioni di posti di lavoro (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono cifre impressionanti. Che danno il senso della bomba sociale ed economica provocata dalla pandemia. A causa delle misure anti-covid si è registrato un calo dei consumi pari a 3.800 miliardi di dollari e la perdita di 147 milioni di posti di lavoro. Unica notizia positiva la riduzione record dell’emissione dei gas serra. E’ l’amaro costo della pandemia da Covid-19 pagato finora dal mondo. I dati sono stati pubblicati dalla rivista Plos One. E sono il frutto di uno studio internazionale coordinato dall’università di Sydney. Il costo della pandemia nel mondo “Stiamo vivendo il peggior choc ... Leggi su secoloditalia

ItaliaViva : 'All'Inps qualcuno deve pagare, deve assumersi la responsabilità dei ritardi nella cassa integrazione. Il vero cost… - Comincini : “Il vero costo della politica oggi non sono i vitalizi (...), le auto blu (...), il numero dei parlamentari (...);… - meb : Il vero costo della politica oggi è non decidere. Fare scelte sbagliate. Rinviare, tenere risorse bloccate, come è… - Ale_Lisander : RT @SecolodItalia1: Il costo della pandemia: 3800 miliardi di dollari di mancati consumi, persi 147 milioni di posti di lavoro https://t.co… - SecolodItalia1 : Il costo della pandemia: 3800 miliardi di dollari di mancati consumi, persi 147 milioni di posti di lavoro… -

Ultime Notizie dalla rete : costo della Quanto costa ricaricare l'auto elettrica a Torino TorinoToday Offerte TIM Mobile Luglio 2020: le migliori promozioni del mese

Un cliente che passi a TIM deve aver ben chiaro in mente quali siano le caratteristiche delle offerte su cui si vuole concentrare. I piani del gestore non sono tra i più economici, se si vuole una pro ...

Orsa Gaia, Tar sospende ordinanza abbattimento Trentino

E' sospesa fino al 30 luglio l'ordinanza di abbattimento dell'orsa accusata di aver aggredito due persone sul monte Peller, grazie al ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste. Intanto il mi ...

Un cliente che passi a TIM deve aver ben chiaro in mente quali siano le caratteristiche delle offerte su cui si vuole concentrare. I piani del gestore non sono tra i più economici, se si vuole una pro ...E' sospesa fino al 30 luglio l'ordinanza di abbattimento dell'orsa accusata di aver aggredito due persone sul monte Peller, grazie al ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste. Intanto il mi ...