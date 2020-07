Il Coronavirus non ferma gli influencer. Ferragni e Fedez, ecco i nuovi Paperoni (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono la coppia d'oro italiana della classifica Instagram: migliaia d'euro per ogni post sponsorizzato in Rete. Il lockdown come una risorsa Leggi su quotidiano

maumartina : La notizia più bella. Oggi la terapia intensiva dell'ospedale di Bergamo non ha più pazienti contagiati da coronavi… - sole24ore : Coronavirus, dopo l’emergenza quasi il 60% delle famiglie italiane non riesce ad arrivare alla fine del mese… - rtl1025 : ?? La terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di #Bergamo non ha più pazienti contagiati dal… - lengoazza : RT @laltrodiego: Un uomo in isolamento positivo al #Covid_19, è salito su un treno e si è girato la Romagna. Dopo qualche giorno a Rimini,… - MaurizioTorchi2 : RT @Nostrad63384755: Giuseppi 'non possiamo permettere arrivo di persone infette dall'estero' E con i CLANDESTINI che sbarcano come la mett… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus non Coronavirus, ultime notizie: Caso camici in Lombardia, accertamenti sul ruolo del governatore Fontana Fanpage.it Sebino Nela lascia la Roma, le figlie si sfogano sui Social

NOTIZIE AS ROMA SEBINO NELA LASCIA – La società capitolina perde un’altra bandiera all’interno del proprio staff dirigenziale. Infatti lascia Sebino Nela, al quale il club non rinnoverà il contratto.

Papa Francesco condanna l’inferno dei campi di detenzione in Libia

Nell’anniversario della sua visita a Lampedusa nel 2013, papa Francesco nella Messa celebrata a Santa Marta ricorda i campi di detenzione della Libia perché, afferma, è inimmaginabile quello che si vi ...

NOTIZIE AS ROMA SEBINO NELA LASCIA – La società capitolina perde un’altra bandiera all’interno del proprio staff dirigenziale. Infatti lascia Sebino Nela, al quale il club non rinnoverà il contratto.Nell’anniversario della sua visita a Lampedusa nel 2013, papa Francesco nella Messa celebrata a Santa Marta ricorda i campi di detenzione della Libia perché, afferma, è inimmaginabile quello che si vi ...