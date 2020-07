Il Candidato Sindaco della settimana – Alberto Dell’Osbel – Laives (Bz) (Di venerdì 10 luglio 2020) • Nome e cognome Alberto Dell’Osbel • Quanti anni hai? 34 • Sei Candidato Sindaco di quale Comune? Laives (Bz) • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Sono diplomato in telecomunicazioni presso l’istituto tecnico industriale di Bolzano. Di professione impiegato, sono responsabile del servizio misure e pirometria presso le Acciaierie Valbruna di Bolzano. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Il MoVimento 5 Stelle rappresenta l’unica alternativa alla mala politica che ha indebitato il nostro bel Paese. Sono pronto a sostenere nuovamente la lista del MoVimento 5 stelle, questa volta come Candidato Sindaco. Auspico che i cittadini apprezzino l’operato fatto e ci eleggano nuovamente come ... Leggi su ilblogdellestelle

