Il Brescia aggiorna la scheda tecnica dei calciatori. Il peso di Balotelli arriva al quintale (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Brescia ieri ha aggiornato, sul suo sito ufficiale, la scheda tecnica dei suoi calciatori. Ebbene, alla voce peso, per Mario Balotelli, si registra quasi un quintale. Lo scrive Carlos Passerini sul Corriere della Sera. “Su quella dell’ormai ex Supermario, alla voce «peso», si legge il numero choc di 99,8 chilogrammi. Quasi un quintale. Quando il suo peso forma è 92, siamo quindi quasi 8 chili sopra. Il ragazzo si è evidentemente lasciato andare. Da settimane si allena da solo, senza compagni, sui campi secondari del centro sportivo di Torbole”. Ormai la frattura con il presidente Cellino è insanabile. Per l’attaccante non ci sono offerte in ... Leggi su ilnapolista

Tempi difficili per Mario Balotelli. Ora anche la bilancia gli ha voltato le spalle. Ieri il Brescia Calcio ha aggiornato sul suo sito ufficiale la scheda tecnica di tutti quanti i calciatori. Su quel ...

