Ignazio Boschetto de “Il Volo” beccato con una famosa conduttrice (FOTO) (Di venerdì 10 luglio 2020) Ignazio Boschetto in compagnia di Roberta Morise reginetta dell’estate Ignazio Boschetto il cantante de Il volo si è finalmente fidanzato, o comunque potrebbe essere fidanzato. Non possiamo parlare di notizia certa dato che dai diretti interessati non è ancora arrivata alcuna conferma così come nessuna smentita. La sua attuale compagna sarebbe Roberta Morise, reginetta di quest’estate, ex conduttrice de I Fatti Vostri, della quale si è tanto discusso a causa del flirt con Eros Ramazzotti. E’ stato Dagospia a parlare della nuova coppia e a lanciare la notizia con una certa sicurezza. Ma è una vera e propria fiamma o una storiella di poca importanza e breve durata? La Morise ha sempre smentito i gossip sulla sua vita privata e sentimentale, ancora per ... Leggi su kontrokultura

