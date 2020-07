Ida Platano rivela la verità | I motivi della fine con Riccardo fuori Uomini e Donne (Di venerdì 10 luglio 2020) Ida Platano rivela la verità e spiega al magazine di Uomini e Donne i reali motivi per il quale con Riccardo Guarnieri è finita del tutto. La coppia dopo due anni di tira e molla sembra ormai essersi separata per sempre deludendo così le grandi aspettative dei fan ma soprattutto annullando così il loro matrimonio. La ex dama di Uomini e Donne torna sul magazine del programma per raccontare come sono andate le cose e i reali motivi che li hanno portati ad allontanarsi definitivamente. Durante la quarantena la coppia ha trascorso i lunghi mesi insieme ma una volta tornato a casa Riccardo sembra non essere più tornato da Ida, quali sono i reali motivi? Ida ... Leggi su giornal

zazoomblog : Uomini e Donne Gemma Galgani sulla rottura tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: Penso che i loro problemi nascano.… - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #IdaPlatano annuncia: “La storia con #RiccardoGuarnieri è arrivata al capolinea”. I motivi… - zazoomblog : ‘Uomini e Donne’ Ida Platano annuncia: “La storia con Riccardo Guarnieri è arrivata al capolinea”. I motivi - #‘Uo… - zazoomblog : La confessione di Ida Platano su Riccardo: “Non ci siamo più visti” - #confessione #Platano #Riccardo: - infoitcultura : Trono over Ida Platano osa senza Riccardo | Foto senza veli su Instagram -