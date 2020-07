Ibra rincara la dose: “Questo non è il mio Milan, ormai gli obiettivi sono altri” (Di venerdì 10 luglio 2020) Nonostante sul campo arrivino i risultati, a livello dirigenziale il Milan non sembra ancora aver trovato l'assetto giusto e l'ennesimo cambio in panchina ne è la dimostrazione. I rossoneri con Pioli stanno raggiungendo risultati importanti, ma ciò potrebbe non bastare per la sua riconferma. La dirigenza poi dovrà fare i conti con Zlatan Ibrahimovic, sempre più lontano da Milano.IbraHIMOVIC: "NON È IL MIO Milan"caption id="attachment 988413" align="alignnone" width="300" Ibrahimovic (getty images)/captionIntercettato dai microfoni da Sportmediaset lo svedese è tornato a parlare della situazione del club: "Questo non è il mio Milan, ora tutto viene fatto in maniera differente, gli obiettivi ... Leggi su itasportpress

