I finanziamenti per le pmi Iscriviti agli webinar di Skille (Di venerdì 10 luglio 2020) Prenderà il via il 22 luglio alle 17.30 la serie di webinar che Skille ha organizzato per illustrare ad aziende e imprenditori le possibilità offerte dai finanziamenti che si possono ottenere a seguito della pandemia, alcuni dei quali a fondo perduto, per rilanciare l’attività sia in Italia che sui mercati internazionali. Leggi su ecodibergamo

Mov5Stelle : Il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto è stato rinviato a giudizio per associazione a delinquere transnazionale. L'e… - LegaSalvini : L’EX EROE AMBIENTALISTA FA A PEZZI GLI SCIROCCATI E CONFESSA: “TACEVO PER NON PERDERE AMICIZIE E FINANZIAMENTI, NON… - fattoquotidiano : Riciclaggio, 28 arresti a Roma: anche un dirigente del Mise. “Distraevano finanziamenti pubblici”. Sequestrati beni… - lauragrossi50 : RT @BaobabExp: Fermo amministrativo anche per la #SeaWatch3 Nel mentre, tra respingimenti della c.d. guardia costiera libica – che ha app… - graisan : RT @BaobabExp: Fermo amministrativo anche per la #SeaWatch3 Nel mentre, tra respingimenti della c.d. guardia costiera libica – che ha app… -

Ultime Notizie dalla rete : finanziamenti per La Banca di Credito Popolare oltre la crisi: nuovi finanziamenti per 250 milioni di euro Il Mattino Il vero problema dell'Organizzazione mondiale della sanità

In questi mesi le critiche all’agenzia guidata da Tedros Adhanom Ghebreyesus sono state feroci e su più fronti. In primis il ritardo nel rispondere all’emergenza, con la dichiarazione di pandemia arri ...

"European City Facility": il Green Deal europeo parte dalle città. Tanti i Comuni italiani partecipanti, ma molti stentano a partire

Il viaggio verso la realizzazione del nuovo Green Deal europeo per un’Europa più sostenibile, più sana ed anche più competitiva, non può che partire dalle città. E’ in questo contesto, infatti, che è ...

In questi mesi le critiche all’agenzia guidata da Tedros Adhanom Ghebreyesus sono state feroci e su più fronti. In primis il ritardo nel rispondere all’emergenza, con la dichiarazione di pandemia arri ...Il viaggio verso la realizzazione del nuovo Green Deal europeo per un’Europa più sostenibile, più sana ed anche più competitiva, non può che partire dalle città. E’ in questo contesto, infatti, che è ...