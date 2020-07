I Cinque Stelle promuovono il 5G. Tecnologia strategica per il Paese. Scagliusi (M5S): “Nessun rischio su salute e privacy. E’ un’opportunità da cogliere per cittadini e aziende” (Di venerdì 10 luglio 2020) C’è una “assoluta necessità del nostro Paese di non perdere i vantaggi competitivi derivanti dalla velocità con cui ha avviato le sperimentazioni delle piattaforme 5G”. Per il resto il monitoraggio e il controllo saranno tali per cui non c’è alcun concreto e pericoloso rischio per la tutela della privacy o per la salute pubblica. Questo è il quadro emerso dall’indagine conoscitiva della Commissione Trasporti alla Camera, la Tecnologia di rete mobile di ultimissima generazione, come spiega Emanuele Scagliusi, capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Commissione. Che, proprio in merito alla sicurezza per la salute di tutti in un periodo che ha segnato profondamente il ... Leggi su lanotiziagiornale

Linkiesta : C'è solo uno stemma ormai sulla bandiera di governo: quello Cinque Stelle. E con la vicenda del #Mes è riemersa la… - InOndaLa7 : #Calenda contro i Cinque Stelle: 'Siamo il paese più ignorante d'Europa, il M5S dà un messaggio negativo quando dic… - davidallegranti : Dopo Falcomatà, un altro sindaco del Pd contro il 5G. Ecco cosa succede a passare troppo tempo con i Cinque stelle - Giuly0013 : RT @PPicerni: Come volevasi dimostrare, su Autostrade aveva ragione Toninelli. Solo i Cinque Stelle sono stati sempre coerenti sul ritiro d… - PPicerni : Come volevasi dimostrare, su Autostrade aveva ragione Toninelli. Solo i Cinque Stelle sono stati sempre coerenti su… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque Stelle Maggi e Pergolesi lasciano i Cinque Stelle il Resto del Carlino A Roma si discute, ma Bari va avanti M5S, Laricchia inaugura il comitato

A Roma la politica (spinta dal ministro Francesco Boccia) si muove per decretare un’alleanza dall’alto tra Pd e M5S in vista delle Regionali di settembre. Un passo che mette in discussione la candidat ...

Di Paolo, M5S: “A volte meglio tacere e lasciare il dubbio piuttosto che parlare e toglierlo definitivamente”

“L’assessore Di Paolo, prossima alle dimissioni ‘volontarie’ preannunciate dal sindaco, analogamente a quanto accaduto alla collega Pescatori, poteva lasciarci con un sussulto di dignità e magari pure ...

A Roma la politica (spinta dal ministro Francesco Boccia) si muove per decretare un’alleanza dall’alto tra Pd e M5S in vista delle Regionali di settembre. Un passo che mette in discussione la candidat ...“L’assessore Di Paolo, prossima alle dimissioni ‘volontarie’ preannunciate dal sindaco, analogamente a quanto accaduto alla collega Pescatori, poteva lasciarci con un sussulto di dignità e magari pure ...