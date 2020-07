Huawei, esclusa dalla gara italiana per il 5G: scoppia il caso (Di venerdì 10 luglio 2020) E’ Huawei la grande esclusa dalla gara italiana per il 5G. Infatti l’azienda di telefonia cinese non ha ricevuto l’invito di Telecom Italia. E’ iniziata la gara italiana per la rete 5G, la nuova rete mobile veloce. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a moltissime polemiche riguardanti l’effetto della rete sulla nostra salute, un esempio è … L'articolo Huawei, esclusa dalla gara italiana per il 5G: scoppia il caso proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

