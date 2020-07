Highlights e gol Livorno-Cremonese 1-2, Serie B 2019/2020 (VIDEO) (Di venerdì 10 luglio 2020) Gli Highlights e le azioni salienti del match tra Livorno e Cremonese, trentatreesima giornata di Serie B 2019/2020. Aritmeticamente retrocessa la squadra toscana che cede anche contro gli uomini di Bisoli: nel primo tempo il gol di Daniel Ciofani, poi il pareggio provvisorio di Alessandro Coppola. Quando ormai sembra profilarsi un pareggio, ecco il sigillo di Luca Valzania da fuori area per l’1-2 finale. Leggi su sportface

zazoomblog : DIRETTA STREAMING – Spezia – Cosenza – Risultato LIVE Gol e Highlights - #DIRETTA #STREAMING #Spezia #Cosenza - CasoneRoberto : Sky. Riassunto ultima giornata. Tutte dico tutte le partite presentate con interviste commenti e highlights. Indovi… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Gli highlights e i gol di Empoli-Frosinone, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, in cui i toscani si impongono 2-0 nei confronti dei laziali, grazie alla ...Gli highlights e le azioni salienti del match tra Pordenone e Pisa, trentatreesima giornata di Serie B 2019/2020. I padroni di casa si impongono di misura e confermano il terzo posto in classifica die ...