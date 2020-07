Henry ricorda George Floyd con un emblematico gesto (Di venerdì 10 luglio 2020) MONTREAL, Canada, - L'allenatore del Montreal Impact Thierry Henry alla gara di inaugurazioine della Mls contro i New England Revolution ha ricordato George Floyd . L'ex attaccante francese si è messo ... Leggi su corrieredellosport

Henry ricorda George Floyd: in ginocchio per 8 minuti e 46 secondi

Dopo il terribile episodio di George Floyd, abbiamo visto tanti messaggi in suo onore contro il razzismo, sia da personaggi del calcio che di qualsiasi altro mondo. Thierry Henry però ha fatto qualcos ...

