Gran Bretagna, le sorelle Downie hanno ricevuto pressioni a perdere peso (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA - Le rivelazioni di due atlete di punta della nazionale britannica, Becky e Ellie Downie , fanno tornare d'attualità lo scandalo degli abusi nella ginnastica femminile in Gran Bretagna . Dopo l'... Leggi su corrieredellosport

AGI - Agenzia Italia

Nuove rivelazioni sullo scandalodegli abusi nella ginnastica femminile in Gran Bretagna. Dopo l'inchiesta della Bcc che ha portato alla luce atti di bullismo e forti pressioni psicologiche sulle atlet ...