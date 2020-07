Grace Kelly, la morte tragica: incidente o ictus? “Intorno alle 9.45…” (Di venerdì 10 luglio 2020) Grace Kelly come Lady Diana. Quando il destino delle principesse macchia la corona reale d’una morte tragica e prematura, l’evento si fa storia e mito. Il 13 settembre 1982 moriva Grace di Monaco, e la sua drammatica scomparsa non ha mai smesso di far scalpore, nel ricordo di una grande figura mai dimenticata. Quel 13 settembre 1982 Grace Kelly, bellissima e divina come la ricordiamo, si è messa al volante della sua Rover 3005 V8 S marrone scuro. Destinazione Parigi, solo lei e la figlia Stephanie. Quel lunedì mattina la principessa si era svegliata con un tremendo mal di testa e la voglia di fare un viaggio privato, senza autista. Non sapeva che stava andando incontro ad una morte tragica. Intorno ... Leggi su velvetgossip

EnriqueLemus1 : RT @PaolaCorb: C'est la classe! Eleganza estiva perduta. Ph: Grace Kelly - Piergiulio58 : Principesse di Monaco, tutte le eredi di Grace Kelly. FOTO - EPluribusWiggum : RT @SkyTG24: Principesse di Monaco, tutte le eredi di Grace Kelly da Carolina a Charlotte. FOTO - SkyTG24 : Principesse di Monaco, tutte le eredi di Grace Kelly da Carolina a Charlotte. FOTO - latwittipe : @LuigiCorbo3 Bravo, hai buon gusto perché è in assoluto la scarpa da donna più raffinata che esista. Non a caso era… -

Ultime Notizie dalla rete : Grace Kelly Camille Gottlieb, la nipote di Grace Kelly, identica alla nonna Io Donna Grace Kelly, la morte tragica: incidente o ictus? “Intorno alle 9.45…”

Grace Kelly come Lady Diana. Quando il destino delle principesse macchia la corona reale d’una morte tragica e prematura, l’evento si fa storia e mito. Il 13 settembre 1982 moriva Grace di Monaco, e l ...

Camille Gottlieb, estate tra bikini trendy e cappelli di paglia: è la sosia della nonna Grace Kelly

Si chiama Camille Gottlieb ed è la terza figlia della principessa Stéphanie di Monaco, nata dalla relazione di quest'ultima con il capo della sicurezza Jean-Raymond Gottlieb. Ha 21 anni ed è più volte ...

Grace Kelly come Lady Diana. Quando il destino delle principesse macchia la corona reale d’una morte tragica e prematura, l’evento si fa storia e mito. Il 13 settembre 1982 moriva Grace di Monaco, e l ...Si chiama Camille Gottlieb ed è la terza figlia della principessa Stéphanie di Monaco, nata dalla relazione di quest'ultima con il capo della sicurezza Jean-Raymond Gottlieb. Ha 21 anni ed è più volte ...