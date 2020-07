Gotti dopo la Spal: “Tre punti per la nostra serenità” – VIDEO (Di venerdì 10 luglio 2020) Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti è intervenuto al termine del match contro la Spal. Ecco le sue dichiarazioni Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti è intervenuto al termine del match contro la Spal. Ecco le sue dichiarazioni in vista dei prossimi match che dovranno affrontare i bianconeri nelle prossime gare: «Sono tre punti particolarmente pesanti questi con la Spal, affronteremo le prossime partite con una serenità diversa. La vittoria ci permetterà di affrontare i prossimi match da qui al termine con una differente serenità, a partire da quella con la Sampdoria». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

