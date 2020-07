Google investe in Italia, ANGI: grande opportunità per la trasformazione digitale del Paese (Di venerdì 10 luglio 2020) Google investirà in Italia oltre 900 milioni di dollari in 5 anni per accelerare la trasformazione digitale del Paese. Lo ha annunciato il 9 luglio Sundar Pichai, ceo di Google e Alphabet, spiegando che l’investimento prevede un’iniziativa per le Pmi Italiane e il lancio delle due nuove regioni “Cloud” in partnership con Tim e già annunciato mesi fa. L’obiettivo ora è aiutare altre 700.000 persone e piccole e medie imprese a digitalizzarsi e portare il numero complessivo a oltre 1 milione per la fine del 2021. Sempre a partire da oggi, Google.org fornirà un grant di 1 milione di euro a Unioncamere, per supportare nella trasformazione digitale le piccole e medie ... Leggi su romadailynews

