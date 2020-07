"Good morning... Italia". La radio dell'esercito? Sono molto curioso (Di venerdì 10 luglio 2020) Leggo che in questi giorni trasmetterà on line l'emittente, cioè la radio, dell'esercito. Non mi dispiace, ma mi tornano alla mente le immagini di Robin Williams nel film “Good morning, Vietnam”. Raccontava, questo film, la storia di un Dj dell'aviazione americana al quale veniva affidata la conduzione di una radio militare a Saigon. Ben venga la radio dell'esercito, ma non c'è bisogno di una guerra. Ci sarà solo musica nella radio dell'esercito, oppure altri programmi, ad esempio colloqui con la morosa o con la famiglia di origine? Lo dico: Sono curioso di sentire come sarà articolata la ... Leggi su liberoquotidiano

Katy Perry: clown triste nella copertina del nuovo album

Katy Perry condivide con i fan la copertina del suo nuovo album «Smile». Nella cover, la star del pop ha lo sguardo triste e rivolto verso il basso, mentre indossa un naso rosso da clown. L’album arri ...

Hamilton: History Has Its Eyes On You – il trailer dello speciale Disney+

Disney ha annunciato il nuovo speciale chiamato Hamilton: History Has Its Eyes on You, in arrivo in esclusiva su Disney + venerdì 10 luglio Presentato dalla co-conduttrice di ABC News Robin Good di Go ...

