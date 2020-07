Gli USA fuori dall’OMS. Così si spiana la strada al potere di Bill Gates. Trump deve prendere una posizione chiara. (Di venerdì 10 luglio 2020) A metà maggio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero posto fine al loro sostegno finanziario all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli aiuti COVID-19. La mossa fu presa di mira dalla stampa mainstream come quella di un politico fuori dal mondo che rifiuta di finanziare un’organizzazione vitale nel mezzo di una pandemia globale. Per i sostenitori di Trump la decisione è stata accolta con il tipico tifo e celebrata come un’altra vittoria di Trump contro i “globalisti”. Per capire cosa sta realmente succedendo, dobbiamo esaminare le azioni di Donald Trump. Cominciamo esaminando i finanziamenti forniti dal governo degli Stati Uniti all’OMS negli anni precedenti. Gli ultimi numeri ... Leggi su databaseitalia

