Gli animalisti fanno ricorso contro l'uccisione dell'orsa JJ4: il Tar lo accoglie parzialmente (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Tar di Trento ha accolto, parzialmente, il ricorso, presentato dalle associazioni animaliste e ambientaliste contro l’ordinanza di abbattimento dell’orsa JJ4 firmata dal presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, in seguito all’aggressione di due persone, padre e figlio, sul monte Peller, in Trentino. Il ricorso alla giustizia amministrativa è stato presentato da Lav, Wwf, Lac, Lipu e Lndc.Il Tar, in sostanza, ritiene che prima dell’abbattimento - comunque previsto dal protocollo Pacobace in caso di pericolosità - la Provincia di Trento debba prima mettere in campo misure come la cattura e la reclusione dell’animale, oltre che procedere ad applicare ... Leggi su huffingtonpost

ladyonorato : Gli animalisti da ieri tutti afoni - sangermax : RT @HuffPostItalia: Gli animalisti fanno ricorso contro l'uccisione dell'orsa JJ4: il Tar lo accoglie parzialmente - DigitalMatt3 : @matteosalvinimi Dove sono gli animalisti e la pseudo sinistra, quando ci sono episodi del genere scompaiono, VERGOGNATEVI - HuffPostItalia : Gli animalisti fanno ricorso contro l'uccisione dell'orsa JJ4: il Tar lo accoglie parzialmente - danielarom12570 : RT @dukana2: I poveri orsi perseguitati in #Trentino, #M49 castrato?????????? Battaglia degli animalisti: '#Fugatti fa gli interessi delle #lobb… -