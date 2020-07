Giuliana de Sio al Grande Fratello VIP? La sua risposta gela tutti (Di venerdì 10 luglio 2020) In queste ultime settimane non si parla d’altro: il cast del Grande Fratello VIP 5 che vedrebbe tra i partecipanti decine di veri, verissimi VIP. I nomi sono molti così tanti che si potrebbe fare una serie televisiva di almeno 20 episodi ma, allo stato attuale dei fatti, le conferme sono ben poche. La quinta edizione del reality, condotta anche quest’anno da Alfonso Signorini, partirà probabilmente a settembre, al più tardi i primi di ottobre per cui ci sarà davvero ancora moltissimo tempo per chiudere, definire e mettere su questo cast. Ma si sa, d’estate di qualcosa si dovrà pur parlare ed è per questo che i nomi non mancano. Negli ultimi giorni si è data per certa la presenza di Maddalena Corvaglia al Grande Fratello ... Leggi su ultimenotizieflash

