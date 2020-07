Giulia Montanarini è diventata mamma: le prime parole dell’ex tronista (Di venerdì 10 luglio 2020) Giulia Montanarini, ex volto del dating show di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne‘, è tornata a far parlare di sé per una lieta notizia. Il 9 luglio, l’ex tronista è diventata mamma della piccola Alice. Ad annunciarlo è stata poche ore fa la stessa Montanarini con due post sul suo profilo Instagram. Nel primo … L'articolo Giulia Montanarini è diventata mamma: le prime parole dell’ex tronista proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

