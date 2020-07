Giulia Montanarini è diventata mamma a 44 anni e presenta la sua bimba (Foto) (Di venerdì 10 luglio 2020) Questa mattina presto la prima Foto di Giulia Montanarini mamma con sua figlia Alice tra le braccia. Il benvenuto al mondo della splendida ex tronista di Uomini e Donne alla sua bambina con le parole più belle e poi è arrivata anche la Foto del papà. Tanti cuori rosa per Alice e anche la sua mamma ha scelto il rosa sia per lei che per la bimba, tutto perfetto, anche il primo scatto dopo il parto. “Sei la gioia più grande della mia vita.. Con te ho dato un senso a tutto.. Benvenuta AMORE MIO… BENVENUTA ALICE” ha scritto Giulia Montanarini nella sua prima Foto da mamma, felice e già pazza d’amore per la sua bambina, così come tutta la ... Leggi su ultimenotizieflash

infoitcultura : Lorenzo Amoruso: la sua ex è Giulia Montanarini, ex tronista. La storia - leviticca : Lorenzo è stato anni con Giulia Montanarini. Tanto vi dovevo #TemptationIsland - infoitcultura : La ex fidanzata di Lorenzo Amoruso è Giulia Montanarini, sono stati insieme per più di 6 anni - De_Daniel1 : Lorenzo Amoruso ex compagno storico di Giulia Montanarini. #TemptationIsland -