Giorgio Mastrota e Natalia Estrada diventeranno di nuovo nonni (Di venerdì 10 luglio 2020) Giorgio Mastrota e Natalia Estrada diventeranno nonni per la seconda volta: la figlia Natalia infatti aspetta un altro figlio. Ad annunciarlo è stato proprio il re delle televendite che su Instagram ha postato uno scatto inequivocabile, mostrando il pancione della primogenita, ormai in procinto di partorire, con il suo immancabile pollice. “Pancione nonno bis, ci siamo”, ha scritto Mastrota, mentre la figlia Natalia sul suo profilo Instagram ha raccontato: ” “Lo scorso anno in queste date ero in Corsica sotto il sole cocente per correre il Restonica Trail, quest’anno invece mi ritrovo al Niguarda a Milano per l’ultima ecografia!“. Per la figlia di Natalia e ... Leggi su dilei

Chi è Flo Gutierrez. Flo Gutierrez è il diminutivo di Floribeth Gutierrez, la nuova moglie del re delle televendite Giorgio Mastrota.

