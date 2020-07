Gianluca Vacchi, ecco le foto da giovane dell’icona social (Di venerdì 10 luglio 2020) Gianluca Vacchi, icona di stile, ormai si è affermato sui social network dove conta più di 16 milioni di follower. Nato a Bologna nel 1967, è laureato in economia e commercio e ha lavorato nell’azienda di famiglia fino ai 29 anni prima di dedicarsi ad altro e affermarsi sui social. Nel corso degli anni, l’imprenditore … L'articolo Gianluca Vacchi, ecco le foto da giovane dell’icona social Leggi su dailynews24

MashableItalia : Quanto guadagnano gli influencer con un post su Instagram? Da Chiara Ferragni a Gianluca Vacchi, ecco la classifica - vittoriadamian1 : Tutti eredi dell’IMA come Gianluca Vacchi evidentemente - bastian_008 : Check out Gianluca Vacchi's video! #TikTok - torpedovick : Gianluca vacchi smettila di comportarti come una bambina rincoglionito - Angel_del_g : @bladistic Adesso che sei ricco puoi fare i video come Gianluca Vacchi ?? buon compleanno ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Vacchi Sharon ingrassa e Gianluca Vacchi la prende in giro Il Tempo Un post della Ferragni vale 52mila euro, di Vacchi 41. Ecco quanto guadagano i top influencer secondo 'In

Quanto vale un post di Fedez? E quanto guadagnano Chiara Ferragni o Giulia De Lellis per una storia sponsorizzata sul loro profilo Instagram? Medaglia d’argento, quindi, a Gianluca Vacchi che incasser ...

Chiara Ferragni il re Mida del digitale. Un post vale 52mila euro (e ha successo pure se canta)

Tutto ciò che tocca, diventa oro. Chiara Ferragni si aggiudica sul campo il titolo di re Mida del digitale, consacrata, in ultima battuta, dalla Instagram Rich List 2020. L’agenzia inglese di digital ...

Quanto vale un post di Fedez? E quanto guadagnano Chiara Ferragni o Giulia De Lellis per una storia sponsorizzata sul loro profilo Instagram? Medaglia d’argento, quindi, a Gianluca Vacchi che incasser ...Tutto ciò che tocca, diventa oro. Chiara Ferragni si aggiudica sul campo il titolo di re Mida del digitale, consacrata, in ultima battuta, dalla Instagram Rich List 2020. L’agenzia inglese di digital ...