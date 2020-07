Giallo sulla casa degli italiani a Barcellona. Fratelli d’Italia chiede lumi a Di Maio e Azzolina (Di venerdì 10 luglio 2020) Giallo sulla casa degli italiani a Barcellona. Fratelli d’Italia vuole vederci chiaro. “In questi giorni la Farnesina sta rinnovando un contratto di affitto di più di 200mila euro l’anno per la ‘casa degli italiani’. Lo storico edificio sito al numero 8 del pasaje Méndez Vigo, che da anni ospita le scuole italiane nella capitale catalana. Peccato però che lo Stato stia pagando l’affitto a un’associazione privata”, denuncia Giovanbattista Fazzolari. “Che, non si sa a quale titolo, rivendica la proprietà dell’immobile. Storicamente riconducibile allo Stato Italiano”. Considerata la più ... Leggi su secoloditalia

