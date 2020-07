Germania, dipendente della Merkel sospettato di essere una spia (Di venerdì 10 luglio 2020) In Germania, i servizi interni accusano un dipendente della Merkel di essere una spia dei servizi segreti esteri. Il quotidiano Bild è riuscito ad aggiungere altre informazioni sulla vicenda. In Germania è appena scoppiata una spy story che farà sicuramente discutere per molto tempo. Uno dei componenti dello staff dell’ufficio stampa di Angela Merkel è … L'articolo Germania, dipendente della Merkel sospettato di essere una spia proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

