Genoa-Spal: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) Le probabili formazioni di Genoa-Spal, match valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2019/2020. La lotta salvezza si accende con lo scontro diretto di Marassi. Il Grifone è attualmente terzultimo in classifica con 27 punti mentre gli estensi, ultimi a quota 19, vogliono giocarsi fino all’ultimo le esigue speranze di evitare la Serie B. Calcio d’inizio alle ore 17:15 di domenica 12 luglio, diretta tv in esclusiva su DAZN, queste le possibili scelte dei due allenatori. QUI Genoa – Nel centrocampo del Grifone dovrebbe essere confermato Schone in seguito alla partenza da titolare contro il Napoli. Sulle fasce Biraschi e Barreca, anche se Nicola potrebbe giocarsi la carta Criscito: il capitano non è ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Spal Genoa-SPAL dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Spal-Udinese 0-3: De Paul, Okaka e Lasagna inguaiano Di Biagio

FERRARA - L'Udinese vince 3-0 sul campo della Spal e si allontana dalla zona retrocessione grazie ai gol di De Paul e Okaka nel primo tempo e alla rete di Lasagna nella ripresa. La formazione di Gotti ...

Spal-Udinese, i friulani ipotecano la salvezza

Nella sfida salvezza a trionfare è l’Udinese, che si porta a +5 dal Genoa terzultimo. Buona prova degli uomini di Gotti, che passano già sullo 0-2 nel primo tempo con De Paul e Okaka. Nella ripresa La ...

