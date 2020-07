Gardiner e Dini, poli opposti ma vicini sui pericoli di Pechino (Di venerdì 10 luglio 2020) «Il nuovo ordine globale. Il mondo come sarà: Usa, Uk, Ue». Questo il titolo del webinar organizzato congiuntamente dall'Associazione Guido Carli e dalla Heritage Foundation, forse il più autorevole think tank americano di cultura repubblicana, conservatrice e pro mercato. Dopo le introduzioni degli organizzatori, Federico Carli per l'associazione che presiede, dedicata alla memoria di Guido Carli, e Riccardo Casale per la Heritage, si sono confrontati i due relatori principali. Da un lato, Lamberto Dini, già premier italiano, oltre che ministro del Tesoro e degli Esteri in altre sue esperienze governative; dall'altro, Nile Gardiner, un'autentica leggenda per chiunque abbia sensibilità pro Occidente e pro mercato. Gardiner, studioso e polemista, contributor di numerose testate scritte e ... Leggi su panorama

