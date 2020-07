Furto nella villa in Toscana della famiglia reale d’Olanda: i ladri fuggono con il fuoristrada del sovrano (Di venerdì 10 luglio 2020) Furto nella villa dei reali d’Olanda in Toscana nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio si è verificato un Furto nella villa della famiglia reale olandese a Pratale, sulle colline del Chianti nei pressi di Badia Passignano, nel comune di Barberino Tavarnelle Val di Pesa (Firenze). Secondo un primo inventario effettuato nella tenuta, i ladri non avrebbero comunque portato via nulla di valore. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sono entrati nella villa scavalcando la recinzione, approfittando si sospetta dell’assenza del custode, poi si sono introdotti nella residenza forzando una porta ... Leggi su tpi

Johnrambo497 : RT @Johnrambo497: Furto nella villa dei reali d'Olanda in Chianti: ladri in fuga sull'auto dei sovrani - Johnrambo497 : Furto nella villa dei reali d'Olanda in Chianti: ladri in fuga sull'auto dei sovrani - Notiziedi_it : Furto nella villa dei reali d'Olanda in Chianti: ladri in fuga sull'auto dei sovrani - AbdulwadudLouws : RT @ilmessaggeroit: Furto nella villa dei reali d'Olanda in Chianti: ladri in fuga sull'auto dei sovrani - SCapirai : RT @ilmessaggeroit: Furto nella villa dei reali d'Olanda in Chianti: ladri in fuga sull'auto dei sovrani -

Ultime Notizie dalla rete : Furto nella Furto nella villa dei reali d'Olanda in Chianti: ladri in fuga sull'auto dei sovrani Il Messaggero Reggio. Rubata targa della sede Lega: Digos becca gli autori e la restituisce

Torna alla sede della Lega di Via Miraglia di Reggio Calabria la targa trafugata il mese scorso. A rinvenirla è stato il personale della Polizia di Stato – Digos sezione Investigativa che, a seguito d ...

Furto nella villa dei reali d’Olanda in Chianti: ladri rubano l’auto dei sovrani e fuggono

Ladri in azione nella notte tra sabato e domenica scorsi nella tenuta dei reali olandesi a Pratale, sulle colline del Chianti nei pressi di Badia Passignano, nel comune di Barberino Tavarnelle Val di ...

Torna alla sede della Lega di Via Miraglia di Reggio Calabria la targa trafugata il mese scorso. A rinvenirla è stato il personale della Polizia di Stato – Digos sezione Investigativa che, a seguito d ...Ladri in azione nella notte tra sabato e domenica scorsi nella tenuta dei reali olandesi a Pratale, sulle colline del Chianti nei pressi di Badia Passignano, nel comune di Barberino Tavarnelle Val di ...