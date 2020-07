Fumi dalle perforazioni di Agnano: la Procura indaga (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non prevede ipotesi di reato e non contempla, al momento, indagati, l’indagine della V sezione della Procura di Napoli, coordinata dal Procuratore aggiunto Sergio Amato, sulle perforazioni nella zona di Agnano, nel comune di Pozzuoli, al confine con Napoli, praticate in via Pisciarelli nell’ambito di un progetto di ricerca che sta suscitando preoccupazione nella cittadinanza a causa dell’ingente quantità di vapori, gas e Fumi che si stanno sprigionando. Gli inquirenti avrebbero l’intenzione di delegare le indagini al personale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania e ai funzionari dell’Osservatorio Vesuviano (tra i partner del progetto di ricerca, che non ha ancora ricevuto ... Leggi su anteprima24

