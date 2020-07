Frongia: dette troppe bugie su Palazzetto dello Sport, tornerà gioiello (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – “In questi giorni qualcuno ha deciso di far uscire delle foto sul Palazzetto dello Sport di viale Tiziano (che coincidenza, proprio ora che e’ partito il bando per i lavori di ristrutturazione) in cui si nota il cattivo stato in cui versa attualmente. La cosa incredibile e’ che non si fa cenno alla situazione drammatica in cui si trovava da anni, anzi, da come riportato su questi siti il messaggio che arriva ai cittadini e’ che era un perfetto impianto Sportivo, chiuso dalla nostra amministrazione senza motivo. Ma le bugie hanno le gambe corte”. Cosi’ su Facebook l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia. “Personalmente nel 2016- prosegue Frongia- ho potuto vedere che la ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Frongia dette Frongia: dette troppe bugie su Palazzetto dello Sport, tornerà gioiello RomaDailyNews Cagliari-Pula, verso la nuova 4 corsie. Frongia: “Il cantiere va avanti veloce”

“Abbiamo potuto constatare con grande soddisfazione che il cantiere procede speditamente”. Così l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Frongia, durante il sopralluogo sulla statale 195 – che collega ...

Strada 195, sopralluogo dell'assessore Frongia. "Lotto 3 in dirittura d'arrivo, lavori in avanzamento anche sul lotto 1"

L’infrastruttura stradale, una volta terminata, consentirà di migliorare gli standard di sicurezza e i tempi di percorrenza tra Cagliari e le località costiere del sud-ovest dell’Isola. Cagliari, 10 l ...

“Abbiamo potuto constatare con grande soddisfazione che il cantiere procede speditamente”. Così l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Frongia, durante il sopralluogo sulla statale 195 – che collega ...L’infrastruttura stradale, una volta terminata, consentirà di migliorare gli standard di sicurezza e i tempi di percorrenza tra Cagliari e le località costiere del sud-ovest dell’Isola. Cagliari, 10 l ...