Francia, morto l’autista di bus massacrato da ragazzi che rifiutavano di indossare la mascherina (Di venerdì 10 luglio 2020) È morto l’autista di bus aggredito il 5 luglio da un gruppo di giovani in un quartiere di Bayonne, nel Sud-Ovest della Francia, dopo che aveva voluto controllare il biglietto ad uno dei ragazzi e aveva chiesto agli altri di indossare la mascherina. A rendere noto il decesso è stata la famiglia. Philippe Monguillot, 59 anni, aveva riportato gravi lesioni alla testa dopo essere stato preso a calci e pugni. Negli scorsi giorni era stata dichiarata la sua morte cerebrale. “In accordo con i medici”, ha riferito la famiglia, “abbiamo deciso di lasciarlo andare in pace e non accanirci”. Due ragazzi, di 22 e 23 anni, erano già stati accusati di tentato omicidio e incarcerati in Francia. Con la morte dell’autista la loro ... Leggi su tpi

Fattorino morto in Francia dopo un controllo della polizia - l'audio choc : "Sto soffocando" «Sto soffocando» sono le parole pronunciate sette volte prima di morire da Cèdric Chouviat , deceduto lo scorso gennaio dopo un controllo della polizia a Parigi: Le Monde e Mèdiapart hanno diffuso...

«Sto soffocando» sono le parole pronunciate sette volte prima di morire da Cèdric Chouviat , deceduto lo scorso gennaio un a Parigi: Le Monde e Mèdiapart hanno diffuso... Francia - nuova perizia medica per Adama Traoré : morto per soffocamento Francia : la famiglia di Adama Traoré ha chiesto e ottenuto una nuova perizia medica sul giovane, morto nel 2016. Il 24enne è deceduto per asfissia. Quello di Adama Traoré è diventato il “caso-simbolo” delle ...

: la famiglia di Traoré ha chiesto e ottenuto una sul giovane, nel 2016. Il 24enne è deceduto per asfissia. Quello di Traoré è diventato il “caso-simbolo” delle ... Lutto in Francia : morto il padre di Victor Osimhen Lutto nel mondo del calcio: morto il padre di Victor Osimhen, giovane attaccante nigeriano di proprietà del Lille La Francia è sconvolta per la notizia della morte di Victor Osimhen, giovane attaccante del Lille che in queste ...

Affaritaliani : Francia: morto l'autista di bus massacrato per aver chiesto la mascherina - AndFranchini : RT @riktroiani: È morto, in #Francia, l'autista di bus aggredito domenica scorsa a #Bayonne da alcuni ragazzi, per aver chiesto il bigliett… - Signorino978 : RT @riktroiani: È morto, in #Francia, l'autista di bus aggredito domenica scorsa a #Bayonne da alcuni ragazzi, per aver chiesto il bigliett… - Kal92732508 : RT @riktroiani: È morto, in #Francia, l'autista di bus aggredito domenica scorsa a #Bayonne da alcuni ragazzi, per aver chiesto il bigliett… - SebastianTano90 : RT @riktroiani: È morto, in #Francia, l'autista di bus aggredito domenica scorsa a #Bayonne da alcuni ragazzi, per aver chiesto il bigliett… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia morto Francia: morto l'autista di bus massacrato per aver chiesto la mascherina Affaritaliani.it Francia: morto l'autista di bus aggredito a Bayonne dopo avere chiesto uso della mascherina

Parigi, 10 lug 19:02 - (Agenzia Nova) - È morto l'autista di autobus aggredito il 5 luglio scorso a Bayonne, nel sud ovest della Francia, Philippe Monguillot. Lo ha annunciato Maria, figlia dello stes ...

Francia: morto l'autista di bus massacrato per aver chiesto la mascherina

Sud-Ovest della Francia, dopo che aveva voluto controllare il biglietto ad uno dei ragazzi e aveva chiesto ad altri tre di indossare la mascherina. A rendere noto il decesso è stata la famiglia.

Parigi, 10 lug 19:02 - (Agenzia Nova) - È morto l'autista di autobus aggredito il 5 luglio scorso a Bayonne, nel sud ovest della Francia, Philippe Monguillot. Lo ha annunciato Maria, figlia dello stes ...Sud-Ovest della Francia, dopo che aveva voluto controllare il biglietto ad uno dei ragazzi e aveva chiesto ad altri tre di indossare la mascherina. A rendere noto il decesso è stata la famiglia.