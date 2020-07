FOTO | VIDEO | Al Mast di Bologna riapre la mostra “Uniform into the work” (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA – Tra le tante riaperture che si registrano in questo periodo dopo il lungo lockdown, è il momento anche dello spazio espositivo del Mast di Bologna, che apre i battenti riprendendo da dove aveva interrotto, con il prosieguo della mostra “Uniform into the work/out of the work“. L’esposizione, un viaggio per immagini tra le divise da lavoro, sull’essere e sull’apparire dell’uomo, con lavori di 44 fotografi, i protagonisti della storia della fotografia come Walker Evans, Irving Penn, August Sander, Sebastião Salgado e italiani come Paola Agosti e Paolo Pellegrin, era stata inaugurata a gennaio dal curatore Urs Stahel, per poi chiudere i battenti a causa dell’emergenza coronavirus, seppur rimanendo fruibile ‘a distanza’ con tour virtuali e contributi video degli artisti che raccontano le proprie opere, visitabili gratuitamente dal sito internet della fondazione. Seppur in forma ridotta (eventi e workshop sono ancora sospesi), da sabato scorso sono quindi ricominciati gli accessi agli spazi del museo di via Speranza.L’ACCESSO ALLA MOSTRA Leggi su dire

La7tv : #inonda L'attacco della ministra dell'Istruzione #Azzolina a Dagospia: 'Il sedere di un uomo è spiattellato sui gio… - TgrRai : Lo spettacolo dei campi di fiori di girasole alla periferia di #Sassari attira moltissimi visitatori.… - CarloCalenda : Se l'ideologia vince sul merito. Quando guardate la foto di #Conte al Cinema America ricordate quella con Salvini m… - DUNGEONTERAPYA1 : Weekend in Location sadomaso n.1 in coppia o singoli anche con Victoria slave on demand. Le tue foto, video qui. po… - desertosea : avete anche voi una cartella di 500 foto e video del vostro cane o siete normali? -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO VIDEO Gaeta tra i borghi più belli d'Italia, la cerimonia - FOTO VIDEO h24 notizie L’evento Unpacked di agosto potrebbe mostrarci anche la nuova band Galaxy Fit (foto)

Dall’archivio di FCC è da poco emerso un nuovo dispositivo indossabile che Samsung potrebbe presentare nel prossimo futuro (forse già ad agosto?). Ad ogni modo si tratta di un wearable mai emerso prim ...

Catturato Gino “Bomba” Messina, l’ex pr di Alassio condannato per violenza sessuale

Alassio. E’ stato arrestato ieri pomeriggio, dopo due anni di latitanza. Sono stati gli uomini della Guardia di Finanza a catturare a Ivrea (TO) Gino “Bomba” Messina, oggi 55enne, l’ex pr di Alassio a ...

Dall’archivio di FCC è da poco emerso un nuovo dispositivo indossabile che Samsung potrebbe presentare nel prossimo futuro (forse già ad agosto?). Ad ogni modo si tratta di un wearable mai emerso prim ...Alassio. E’ stato arrestato ieri pomeriggio, dopo due anni di latitanza. Sono stati gli uomini della Guardia di Finanza a catturare a Ivrea (TO) Gino “Bomba” Messina, oggi 55enne, l’ex pr di Alassio a ...