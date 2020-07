Fosso Imperatore, fogne ed edilizia: le soluzioni di De Luca a Nocera (VIDEO) (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Nocera Inferiore (Sa) – Tour di grande impatto per il Governatore a Nocera Inferiore. “Non sono venuto qui a fare campagna elettorale ma a portare i risultati della nostra azione amministrativa” ha detto appena arrivato a Fosso Imperatore. E, in effetti, ha consegnato al nutrito parterre di imprenditori – in uno con il locale Consorzio – un paio di ottime notizie. La prima riguarda la costruzione dell’impianto fognario industriale – condizione per lo sviluppo delle attività – “per la quale abbiamo stanziato 16 milioni e le cui procedure seguirò personalmente per evitare di perderci nelle paludi burocratiche”. La seconda l’ampliamento del 20% delle volumetrie degli opifici senza alcun impatto sullo strumento ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Fosso Imperatore Fosso Imperatore, fogne ed edilizia: le soluzioni di De Luca a Nocera (VIDEO) anteprima24.it Rocca di Papa, l’acquedotto degli Arcioni: un nuovo studio svela altre importanti notizie

ROCCA DI PAPA (attualità) - Una pubblicazione di Rosa de Santis su l'Osservatorio per l’archeologia ...

Nuovi sentieri da scoprire insieme al Club Alpino Italiano

Il weekend è alle porte ed è il momento di scegliere nuovi sentieri da esplorare. Di seguito i suggerimenti settimanali forniti dal Club Alpino Italiano nell’ambito dell’iniziativa “Scopriamo nuovi Se ...

ROCCA DI PAPA (attualità) - Una pubblicazione di Rosa de Santis su l'Osservatorio per l’archeologia ...Il weekend è alle porte ed è il momento di scegliere nuovi sentieri da esplorare. Di seguito i suggerimenti settimanali forniti dal Club Alpino Italiano nell’ambito dell’iniziativa “Scopriamo nuovi Se ...