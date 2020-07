Forza Italia, la provocazione di De Siano: “Candidiamo i parlamentari”. Casciello, Russo, Martusciello in lista (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Forza Italia in difficoltà per le liste in Campania? Il coordinatore regionale Domenico De Siano spiazza tutti e starebbe accarezzando l’idea di chiedere ai parlamentari azzurri di scendere in campo in prima persona alla tornata elettorale Dall’entourage di De Siano trapela l’indiscrezione: “nelle prossime ore chiederemo a tutti i deputati e senatori campani di Fi (Paolo Russo, Mara Carfagna, Carlo Sarro, Gigi Casciello) di dare la disponibilità alla candidatura nella lista di Forza Italia”. Una mossa per far uscire allo scoperto tutti. Una provocazione o un’idea concreta per allestire una lista ... Leggi su anteprima24

