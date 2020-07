Forse si può rilevare il nuovo coronavirus dalla voce (Di venerdì 10 luglio 2020) (immagine: Getty Images)È possibile capire se una persona è positiva al nuovo coronavirus da come parla? Se lo sono chiesti i ricercatori del Mit di Boston e della Harvard University che ora, studiando le registrazioni vocali di personaggi famosi sia prima che dopo essere risultati positivi ai test per il coronavirus, credono di aver trovato dei marcatori vocali per individuare precocemente l’infezione. La ricerca, pubblicata sull’Ieee Open Journal of Engineering in Medicine and Biology, è solo agli inizi, ma se questi primi dati venissero confermati potrebbero costituire la base per lo sviluppo di software ad hoc da implementare, per esempio, all’interno di app e aiutare a individuare nuovi focolai o monitorare lo sviluppo della malattia in un paziente da remoto. Dimmi come parli e ti ... Leggi su wired

