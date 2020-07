Formula 1, nessun richiamo per Bottas: la FIA bacchetta solo Leclerc per aver violato il protocollo anti-Covid (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono finiti entrambi sotto la lente di ingrandimento della FIA per aver lasciato l’Austria e fatto ritorno a casa nel Principato di Monaco, violando quelle che sono le norme del protocollo anti-Covid. Pool/Getty ImagesTra Valtteri Bottas e Charles Leclerc però ad essere richiamato è stato solo il pilota della Ferrari, colpevole di aver incontrato durante questi giorni persone al di fuori della ‘bolla’ del proprio team. Il finlandese invece è rimasto solo in compagnia della sua fidanzata, senza vedersi con soggetti esterni alla Formula 1. Dunque solo la Ferrari ha ricevuto una lettera da parte della FIA, tesa ad esortare il team a rispettare il codice di ... Leggi su sportfair

UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1 | Carlos #Sainz conferma le sue ambizioni da futuro ferrarista #StyrianGP - FormulaPassion : #F1 | Carlos #Sainz conferma le sue ambizioni da futuro ferrarista #StyrianGP - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Formula1, #Verstappen apre a #Vettel: 'Lui in #RedBull? Nessun problema'. #SportMediaset - Sport_Mediaset : #Formula1, #Verstappen apre a #Vettel: 'Lui in #RedBull? Nessun problema'. #SportMediaset - sportface2016 : #F1 | #Verstappen: 'Ritorno di #Vettel in #RedBull? Nessun problema' -

Ultime Notizie dalla rete : Formula nessun Formula 1, nessun richiamo per Bottas: la FIA bacchetta solo Leclerc per aver violato il protocollo anti-Covid SportFair Coronavirus, in Puglia nessun decesso ma ci sono 4 nuovi casi di positività

Non ci sono nuovi decessi in Puglia, ma si registrano 4 positivi. Nel bollettino epidemiologico relativo al 10 luglio diffuso dalla Regione, a fronte di 2.018 tamponi effettuati uno dei nuovi casi ris ...

Aspi: Tomasi, nessuna competenza su barriere fonoassorbenti

L'amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi "non aveva competenza sulle barriere fono-assorbenti". L'ad "prendeva parte al comitato grandi opere per presentare altri progetti". E' quanto chiarisc ...

Non ci sono nuovi decessi in Puglia, ma si registrano 4 positivi. Nel bollettino epidemiologico relativo al 10 luglio diffuso dalla Regione, a fronte di 2.018 tamponi effettuati uno dei nuovi casi ris ...L'amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi "non aveva competenza sulle barriere fono-assorbenti". L'ad "prendeva parte al comitato grandi opere per presentare altri progetti". E' quanto chiarisc ...