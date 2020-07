Formula 1, Leclerc viola le norme anti-Covid: la Ferrari riceve una lettera dalla FIA (Di venerdì 10 luglio 2020) Charles Leclerc e Valtteri Bottas beccati a non rispettare i protocolli anti-Covid: i due sarebbero finiti sotto investigazione da parte dei delegati FIA per essere rientrati a Montecarlo. Il finlandese l’ha già passata liscia, dato che non è entrato in contatto con nessuno al di fuori della bolla sociale. Stesso discorso non si può fare per il monegasco che avrebbe incontrato amici al di fuori della bolla Ferrari e potrebbe aver infranto le regole previste. Una leggerezza del 22enne del Principato che però non dovrebbe avere conseguenze in termini agonistici. Per questo la FIA ha inviato una lettera alla Rossa per sollecitare maggior rigore. Leggi su sportface

