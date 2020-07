Formula 1 – Allarme Mercedes, Hamilton: “gli altri migliorano, io no. Sarebbe uno schifo se…” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Dobbiamo scoprire cosa non va nella monoposto di Hamilton, al momento non lo sappiamo“. Con queste parole, Toto Wolff fa scattare l’Allarme in casa Mercedes: rispetto allo scorso weekend, la macchina del campione del mondo sembra essere peggiorata. Eppure sia Lewis che la pista sono gli stessi di 7 giorni fa. Charles Coates/Getty ImagesLo stesso Lewis Hamilton, 6° nelle FP2 del Gp di Stiria che potrebbero assegnare i posti in griglia se le qualifiche non dovessero disputarsi a causa del mal tempo, ha dichiarato: “nella sessione di FP1 le cose sono andate bene, poi ho visto i miei avversari migliorare mentre nel mio caso le performance erano plafonate. Se domani pioverà potrebbe essere una buona chance, a patto però che l’acqua in pista non comprometta la ... Leggi su sportfair

