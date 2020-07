Fonseca spiega: «Kluivert? Si era allenato male» – VIDEO (Di venerdì 10 luglio 2020) Paulo Fonseca ha spiegato in conferenza stampa il motivo per cui non ha convocato Justin Kluivert contro il Parma Nel corso della conferenza stampa pre Brescia, Paulo Fonseca ha spiegato perchè ha escluso Justin Kluivert dalla lista dei convocati contro il Brescia. Kluivert – «Sono situazioni diverse. La scelta di Bruno Peres è una scelta. Di Kluivert non mi è piaciuto l’ultimo allenamento. Ho parlato con lui e per questo non è stato convocato contro il Parma. Penso che Kluivert abbia reagito molto bene, si è allenato molto bene e se oggi lo rifarà sarà un’opzione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

CronacheTweet : #Fonseca spiega la situazione di #Zaniolo. Titolare in #RomaParma? - berthayoko : @jo19N26 Fonseca che nel pre-partita entra nello spogliatoio e spiega ai suoi modulo e schemi : - Mediagol : #Video #Roma-#Udinese, Fonseca spiega le sue scelte: 'Dzeko in panchina? C'è un motivo' - BlackEagle1967 : RT @FrangiTini: ESCLUSIVO FILMATO DI FONSECA CHE SPIEGA IL SUO STILE DI GIOCO NEL POST PARTITA DI #RomaUdinese: - OrizOrizzonte : RT @FrangiTini: ESCLUSIVO FILMATO DI FONSECA CHE SPIEGA IL SUO STILE DI GIOCO NEL POST PARTITA DI #RomaUdinese: -