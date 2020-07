Fondo Garanzia, ABI: 811mila domande per 50 miliardi (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – L’ABI segnala che a ieri, 9 luglio, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia sono cresciuti a circa 50 miliardi (49,92) di euro, con 811 mila domande pervenute, di cui 707 mila fino a 30 mila euro, per oltre 14 miliardi di euro. Questi importanti risultati – precisa la nota – “si assommano a quelli ancor più rilevanti delle moratorie che testimoniano come prosegue intensamente il massimo impegno sociale delle banche in Italia”. Leggi su quifinanza

TeresaBellanova : Con il Decreto che estende il raggio di azione del Fondo di Garanzia Ismea per l’accesso al credito anche alle impr… - anasfCF : A giugno la Legge di Conversione del DL Liquidità ha escluso i #cf dalla platea dei soggetti che possono accedere a… - fintechIT : RT @BorsadelCredito: #P2Plending, arriva il finanziamento «Cash Anti-Covid Fase 2», a sostegno delle imprese durante la ripresa: ha importo… - BorsadelCredito : #P2Plending, arriva il finanziamento «Cash Anti-Covid Fase 2», a sostegno delle imprese durante la ripresa: ha impo… - NaattuVarthakal : RT @anasfCF: Finanziamenti per i #CF: Anasf chiede un intervento al Governo per il riconoscimento dei consulenti finanziari tra i soggetti… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondo Garanzia ABI: nuova circolare per accesso Fondo Garanzia Teleborsa Credito: Abi, 811mila domande a Fondo Garanzia per circa 50 miliardi di finanziamenti

Roma, 10 lug 11:05 - (Agenzia Nova) - L'Abi segnala che a ieri, 9 luglio, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia sono cresciuti a circa 50 miliardi (49,92) di euro, con 811 mila d ...

Dl imprese: Abi, finanziamenti richiesti a Fondi garanzia su soglia 50 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 lug - A ieri, 9 luglio, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia sono cresciuti a circa 50 miliardi (49,92 mld) di euro, con 811mila domand ...

Roma, 10 lug 11:05 - (Agenzia Nova) - L'Abi segnala che a ieri, 9 luglio, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia sono cresciuti a circa 50 miliardi (49,92) di euro, con 811 mila d ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 lug - A ieri, 9 luglio, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia sono cresciuti a circa 50 miliardi (49,92 mld) di euro, con 811mila domand ...