Focolai | a Bologna nuovo caso | dopo la Bartolini | 18 positivi anche alla Tnt

Un altro caso. Dopo il focolaio al polo logistico della Bartolini, a Bologna il settore continua a essere sorvegliato speciale: un nuovo focolaio, con 18 positivi, è stato scoperto alla Tnt. Ne dà not ...Un nuovo focolaio a Bologna. Dopo i 140 contagi ai magazzini Bartolini, è stato individuato un nuovo focolaio alla sede della Tnt di via della Salute. Come riporta Repubblica, attualmente l’esito dei ...