Fmi, mondo schiacciato dal debito più alto di sempre ma l’economia va ancora sostenuta (Di venerdì 10 luglio 2020) Il mondo non è mai stato così indebitato. Lo ribadisce oggi il Fondo monetario internazionale che segnali come gli ingenti sforzi finanziari dei governi per arginare gli effetti della pandemia abbiano portato il debito pubblico globale sopra al 100% del Prodotto interno lordo del pianeta. Un livello che supera anche i picchi raggiunti dopo la seconda guerra mondiale. Più in dettaglio il Fondo stima per il 2020 al 101,5% del Pil. Tuttavia, avverte l’Fmi, sarebbe un errore se i governi smettessero adesso di sostenere l’economia. Gli aiuti dovranno restare in campo fino a quando l’uscita dalla crisi apparirà “sicura e duratura”, avvisano da Washington. Due settimane fa il Fondo aveva indicato al 166,1% del Pil il probabile livello del debito italiano a fine 2020. Un valore in netta ... Leggi su ilfattoquotidiano

